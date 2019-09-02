中國大陸外交部發言人耿爽2日在例行記者會上表示，德國總理梅克爾應中共國務院總理李克強邀請，將於本周五至六（6至7日）對中國進行正式訪問。

新加坡《海峽時報》日前報導，梅克爾上次前往中國大陸訪問是在2018年5月。她此行將率領大型商業代表團，計劃訪問北京、及武漢的多家企業。梅克爾於6日李克強共進早餐後，北京將在人民大會堂舉行歡迎儀式。梅克爾訪問期間將出席中德經濟顧問委員會座談會、以及中德對話論壇。梅克爾將於7日前往武漢，屆時將與華中科技大學的學生交流。

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