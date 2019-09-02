陸外交部：德國總理梅克爾6至7日赴中國訪問 16:382019/09/02 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸外交部發言人耿爽2日在例行記者會上表示，德國總理梅克爾應中共國務院總理李克強邀請，將於本周五至六（6至7日）對中國進行正式訪問。 新加坡《海峽時報》日前報導，梅克爾上次前往中國大陸訪問是在2018年5月。她此行將率領大型商業代表團，計劃訪問北京、及武漢的多家企業。梅克爾於6日李克強共進早餐後，北京將在人民大會堂舉行歡迎儀式。梅克爾訪問期間將出席中德經濟顧問委員會座談會、以及中德對話論壇。梅克爾將於7日前往武漢，屆時將與華中科技大學的學生交流。 (工商 ) #梅克爾 #中國 #訪問 #總理 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 除了選舉 還剩什麼？ 04:092019/08/29 論壇廣場 從紐約到深圳 04:102019/08/29 時論廣場 《觀光股》H2營運有望復甦，美食觸底反彈 11:082019/08/30 財經 陸外長王毅9月2日至4日訪問北韓 15:412019/08/30 兩岸 德總理梅克爾將訪北京 預料關切香港局勢 07:562019/08/31 國際 中國新視野－加強五機制 高品質發展養老服務 04:102019/08/31 全球財經 歐盟憂慮 盼港尊重言論結社自由 04:102019/09/01 兩岸要聞 2019陸企500強榜單 中石化中石油國家電網取前三 12:252019/09/01 財經 陸企500強揭曉：中國石化榜首、華為排第15 18:252019/09/01 兩岸 德東部地方選舉 執政黨保住優勢 極右派席次大增 09:222019/09/02 國際 兩岸熱門新聞 死心吧！美中關係已不可能回復至貿易戰前 - 兩岸 餡裡藏歪心思？港名餅少東挺示威遭陸電商下架 - 時政 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 - 兩岸 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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