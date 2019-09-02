台中市政府法制局為使民眾更了解該局業務服務項目，透過委託群健有線電視公司製作宣導微電影《幸福•旅行》，由導演陳正勳擔任導演，並由法制局及消費者保護官親自撰寫劇本並擔綱演出，希望藉由貼近生活的劇情拉近市府與民眾間距離。

《幸福•旅行》微電影首映發布會，2日在台灣大道市政大樓文心樓8樓多媒體簡報及新聞發布室舉行，透過電影內容，讓民眾理解法制局除協助市府依法行政及推動各項法制建設外，也提供市民免費法律諮詢及消費者保護等攸關民眾權益的服務。

法制局指出，《幸福•旅行》微電影經導演專業指導、細膩角度及溫暖鏡頭，讓生硬的法制業務宣導有了動人的溫度，雖然參與演出的演員及編劇，都是第一次參與微電影拍攝工作的素人，演技稍許生澀，但仍努力演繹市府與市民同在的溫暖感動。

法制局表示，電影內容也傳遞盧市長對於市民的溫馨叮嚀，當遭遇法律問題或是消費糾紛時，市府提供最優質服務，並祝福每位市民都能像片中的男女主角志明與春嬌一樣，永遠在幸福中旅行。

(中時 )