為增進計程車服務品質，交通部推動「台灣計程車服務升級2.0計畫」，該計畫將要求司機每年參與在職訓練，並將依據司機訓練時數、服務積分、交通違規等紀錄，發放SD卡，提供乘客參考，積分優良的司機也可獲相關折抵。另計劃也建立完善淘汰機制，以淘汰不適任司機。

交通部指出，計程車服務升級2.0計畫有五大重點，包括人車環境管理升級方案；計程車朝向全面數位化、資訊化支付及數位納管；強化乘客端保障方案；簽署計程車服務品質提升公約；建立計程車多元服務訓練學院。

在人車環境管理升級方案上，將要求計程車司機每年至少參與一次兩小時的在職訓練，並於登記證附上QRCode，連結至警政署資料庫，供乘客查詢與給予服務評鑑，另也根據司機教育訓練時數、服務評鑑積分與交通違規紀錄等，給予綜合評分、發放SD卡，得到最優等級者可獲加油、停車等折抵。

另為建立完善淘汰機制，將增設職業登記證吊扣制度，針對SD卡積分等級最低、評鑑積分過低或嚴重違反服務準則遭客訴的司機，要求其參加相關服務教育訓練，若仍未改善或不願配合，即按情節吊扣執業登記證三個月到一年，情節重大者則可註銷登記證。

考量到目前只有合法派遣車隊需強制投保乘客險，為強化乘客保障，將要求計程車不分車隊、個人，均須全面加保乘客險。為順應時代潮流，計程車也將數位化、資訊化，並提供非現金支付服務。

交通部指出，因應當前人口老化長照問題，將協助訓練計程車司機具備陪同就醫、專業接送老人或幼兒等技能，由政府成立計程車多元服務訓練學院，透過政策誘因、政策制度等配套，將合法計程車司機導入長照、育兒環境，真正成為「接地氣」的大眾運輸。

(中時 )