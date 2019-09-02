英國廣播公司（BBC）的政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，英國首相強生似乎準備好要求舉行國會大選，且並非不可能在幾天內就採取行動。

昆斯伯格說：「首相強生（Boris Johnson）準備好放棄他在國會極微小的有效多數優勢，且如果必要的話，似乎準備好要求舉行大選。」

「這還未到不可避免的地步，但我們並非不可能在幾天之內被要求再次投票。」

BBC報導，反對聯盟成員將在明天國會開議後，嘗試所有能夠剝奪無協議脫歐合法性的方法。

政府資深消息人士證實，強生和他的黨鞭昨天已同意一項計畫，要將本週在下議院投票反對強生的保守黨議員逐出黨外，並禁止他們代表保守黨參與下次選舉。

昆斯伯格認為，這項計畫可能嚇阻部分欲投票反對強生的國會議員。而強生可能進一步對黨內反對派議員施壓，宣布重新改選國會就是其中一個方法。

(中央社)