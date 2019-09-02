苗栗縣頭份市花4000萬元替市內各國中、小學裝設冷氣。〔頭份市公所供／謝明俊苗栗傳真〕

全球氣候異常趨於高溫，苗栗縣頭份市為了改善市內各國中、小學學生上課環境，全縣首創特別編列4000萬元，全面在教室裝設冷氣，裝設範圍多達368間教室，共裝設735台冷氣，2日是開學第一個上課日，頭份市長羅雪珠特別前往裝設完畢學校視察使用情況，並將接續完成「間間教室有冷氣」的目標。

據悉，在苗栗縣內，頭份市公所是預算最為寬裕的鄉鎮市，頭份市這次首創全市國中小全面裝冷氣，羡煞其它的鄉鎮市，據聞，竹南鎮也有意對鎮內各國中、小學裝設冷氣，將在考量市庫預算後分年完成。而頭份市這次全面裝設冷氣，苗栗縣政府也補助近500萬元，未來，其它鄉鎮市有意辦理裝設冷氣時，縣府也會依例酌予補助。

頭份市為改善市內國中、小學童學習環境，在去年市代表會審查預算時，編列4千萬補助學校安裝冷氣，其中包含興華高中國中部及頭份國中的冷氣汰舊換新，裝設範圍達368間教室、共計735台冷氣。獲得市代會主席温俊勇全力支持通過。

今年4月初，市公所徵詢各校意見召開會議後，決定一併編列冷氣單機經費及改善電力系統經費，冷氣費用約計2千5百萬元，而剩下1千5百萬元則用來改善各校配電系統及安裝附屬設備。另外建國國小、頭份國小等校規模較大，經費尚有缺口約計4百多萬元，則由苗栗縣政府撥款補足，讓計畫順利執行。

目前，頭份國中、興華高中國中部部分冷氣汰舊換新已辦理完成，而建國國中、新興國小已確定於開學時啟用冷氣，永貞國小、斗煥國小、文英國中亦將於近期完成。

(中時 )