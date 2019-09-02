位於陽明山上的格致國中，景致宜人，但夏天室內溫度居高不下。（吳堂靖攝）

台北市拍板國中小全面裝設冷氣，士林區格致國中及湖田實小，日前在企業光隆實業的捐贈下，共裝設16台冷氣機，特別的是，由於學校位於陽明山，校舍易受風雨及硫磺侵蝕，冷氣機也進行防硫及防鏽處理，延長使用壽命，此也補足公立國中最後一塊拼圖，冷氣裝設率達100％。

陽明山上的格致國中及湖田實小，景致宜人，但常被認為「山上涼爽、應該不用裝冷氣吧！」不過近兩年地球暖化，上午11點到下午3點，太陽毒辣，其中湖田實小更因西曬關係，室內體感溫度飆破30度，師生揮汗如雨上課，近期終於在企業捐贈下，新學年班班有冷氣，讓學生開心直呼「好涼爽呀！」

湖田國小校長林映杜表示，學校因為西曬緣故，中午室內溫度起碼30度起跳，即便校內有設置綠屋頂、換裝大型電風扇，降溫效果仍有限，非常感謝企業捐贈，讓全校6班都有冷氣，但仍會在28度以上才開冷氣，其他時間仍以自然風為主。

格致國中校長陳昫姮說，學校位山上，早晚溫差大，冬天可能急凍到10度以下，此次也特別選用具有冷暖功能的冷氣機，由於校內家庭弱勢的孩子比例較高，學校也會提供補助，並秉持使用者付費理念，成立冷氣專戶及制定相關規範。

北市教育局主祕陳素慧表示，目前北市公立國中普通班教室冷氣裝設率已達100％，公立小學也達87％，僅剩23間國小，預計2021年全面裝設完成。

(中時 )