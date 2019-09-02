炎夏戲水消暑解熱，不過今年新北市還是發生零星溺水不幸，為展現市府守護民眾水域安全之決心，檢視相關單位落實水域管理工作，並慰問駐點之民間救難團體，市長侯友宜率消防局、警察局、觀光旅遊局、三峽區公所等市府團隊於9月2日下午前往三峽大豹溪水域安全視察暨慰問民間救難團體。

新北市政府針對三峽大豹溪公告水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間等進行法令公告，並規劃編排消防及民間救難團體人員至三峽大豹溪水域處駐點警戒；另新北市政府採聯合稽查方式，由觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務並針對鄰近水域業者加強稽查相關自主管理事項，當遇特殊天候時立即勸導疏散民眾上岸，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，公權力不容挑戰，捍衛保障民眾戲水安全之決心。

新北市長侯友宜到大豹溪慰問消防局和民間救難團體駐點人員。（新北市消防局提供）

侯友宜表示:目前大豹溪水域駐點警戒勤務，消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，從4月份勤務啟動迄今，民間救難團體協勤動員3,423人次，協助消防人員成功救起24名戲水民眾，防止溺水憾事發生，感謝新北市眾多的民間救難團體，在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全，積極協助執行水域安全警戒站勤務；「政府資源有限，民間力量無窮」，在未來，更需要眾多民間救難夥伴的協助。

而新北市府也將積極採取各種應變作為，透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險，也強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，一起共創幸福、美麗的安全城市。

侯友宜感謝新北市眾多的民間救難團體，在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全。（新北市消防局提供）

(中時電子報)