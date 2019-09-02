高雄市長韓國瑜今天直播闢謠，絕無「換瑜」之說，除非國民黨腦袋進水。（翻攝韓國瑜臉書／柯宗緯高雄傳真）

國民黨提名高雄市長韓國瑜挑戰2020總統大選，未料近日「換瑜」謠言甚囂塵上，韓2日開直播闢謠，以吳敦義主席從年輕歷練幾十年，竟然會派一個人去國台辦溝通說要把韓國瑜要換掉，如果是真的，「那麼我們國民黨中央黨部腦袋大概已經進水，大概腦袋已經壞掉」。

韓國瑜今天直播大吐苦水，面對韓國瑜跳樓、招商成績0、換瑜說等黑韓事件一一說清楚講明白。他表示，大家關注一個黑韓事件，韓國瑜要被國民黨換掉，「哇～一陣騷動」，指稱吳敦義主席派了張顯耀去北京國台辦溝通，帶了一份絕對機密的民調。

他說，很多人打來關心，他認為這只有兩種可能，第一這是假新聞，如果假新聞大家笑一笑就好，大家指責一下要求「你（媒體）要提出說明。

「如果是真的，我是不太相信」，他認為，吳敦義主席從年輕歷練幾十年，竟然會派一個人去國台辦溝通韓國瑜要換掉，但是如果是真的，那麼我們國民黨中央黨部腦袋大概已經進水，大概腦袋已經壞掉。

韓國瑜反問，「國台辦有投票權嗎？」2020總統大選是由台澎金馬民眾投票，而自己的立場非常清楚，保護中華民國、愛惜台灣人，反對台獨；蔡英文則是支持台獨、消滅中華民國，「拜託支持台獨的人去投蔡英文，我不要這個選票」。

他重申，絕對不接受香港、澳門一國兩制，中華民國有自己的憲法，希望兩岸和平交流、發大財，他會告訴2300萬民眾，如果你要保護中華民國、不要一國兩制，就請你給韓國瑜一個機會。

他說，自己跟蔡英文的路線完全不一樣，請台灣民眾擦亮眼睛，共同來決定下一任總統是誰，中華民國、台灣要走哪條路線、方向，這是負責任的總統候選人應該有態度。

韓國瑜也在直播中提到，自己不是沒有脾氣，原本堅持愛與包容，卻讓黑韓產業鏈把他當成麻糬，「捏他是方的是方，捏圓是圓的，怎麼打不會還手」，他不愛浪費司法資源，但已經到了抹黑他跳樓自殺，就不得不提告。

另外針對「WEcare高雄」粉專，稱9個月來韓國瑜招商成績0，自由時報也跟著報導。韓國瑜相當氣憤，黑韓講的是對的嗎？今年高市招商引資金額預計2400億，民間投資1840億，促參招商590億，創造工作機會1萬5300個，而前些天的愛情摩天輪也遭唱衰，不讓觀光產業發展成功，只為繼續抹黑、弄臭。

(中時 )