前MP魔幻力量團員嘎嘎，改以本名潘俊佳復出發行個人單曲〈都是我〉，由於歌名很特別，似乎是首懺悔路線的情歌，潘俊佳說：「應該說是對所有過去的戀情，致青春，也致後悔。我相信有談過戀愛的各位，應該不難在記憶中找到對方，或是自己脫口說出『都是我…』，我不覺得這三個字有通用在何時，但我十分篤定『都是我』常在戀人吵架時發生，例如：對啊！都是我，什麼都是我的錯！都是我的問題…。不瞞各位，談情時，面對戀人，這三個字，我也會用在敷衍對方時、生氣吵架時、撒嬌裝可愛時！」。

潘俊佳表示新歌訴說自己曾經的絕望，自己曾經有想輕生的念頭。（圖／潘俊佳提供）

在〈都是我〉MV裡，潘俊佳大膽用了「上吊自殺」跟「疑似跳樓」的畫面，潘俊佳表示，這是刻意製造強烈的懦弱感，訴說自己的絕望，想用死了一了百了這樣不負責的概念來逃避現實。「因為我也曾有過想死的念頭，那段低潮日子很煎熬，覺得自己真的沒有希望，好在正面的我戰勝了負面的我，因此透過這樣的呈現，想藉自己的經歷反省體悟，希望大家珍惜眼前愛你的人，以及你愛的人，盡可能不要後悔。」潘俊佳說。而被問到自己最後悔的事是什麼？當時有做出補救嗎？潘俊佳則毫不迴避的說：「如果能補救就沒有所謂的後悔，我覺得這才是人生！也因為如此，我更要把握當下，讓自己不要總是後悔！」。潘俊佳表示自己目前單身，也沒心儀對象出現，「總之結婚時一定會通知大家！現在先把眼前工作做好，努力賺錢！」他說。

潘俊佳新歌請來《角頭2》女星王宣與男星侯彥西演出。（圖／潘俊佳製作團隊提供）

MV也邀請到好友入鏡，去年國片《角頭2》中，原本有機會跟女星王宣合作，後來因篇幅被刪，潘俊佳當時覺得頗可惜，因此這次邀請到王宣入鏡，再加上有電影《那些年，我們一起追的女孩》飾演「勃起哥」侯彥西攜手，讓潘俊佳更對自己的作品有信心，「跟兩位演員合作很開心，因為大部分時間，我只是把音樂放給他們聽，然後一邊說著我的故事，我跟他們說，腳本只是提供參考，兩位可以做想要的事，沒想到，王宣跟侯彥西一上場後，那個絲絲入扣的互動，立刻讓我感覺到他們就是一對『真的戀人』！」。

潘俊佳新歌MV劇組。（圖／潘俊佳製作團隊提供）

問到潘俊佳為什麼不以熟識的「嘎嘎」之名宣傳？他表示：「我覺得嘎嘎在大家心中已是既定印象，但這首抒情歌跟以往的嘎嘎不同，所以我決定換成本名，讓大家能聆聽我的歌時，也重新好好來認識我這個人！」，推出單曲「都是我」，潘俊佳完全放開自己，任何事都坦然面對，「創作這首歌過程中領悟很多事！現在長大了，也懂得整理負面思緒，像罵個粗話、聽個音樂或去潛水，對我來說都是很好的抒發，每個人一定會遇到過不去的結，現在我知道怎麼打開，也很樂意把這個經驗分享給大家！」，除了宣傳「都是我」，潘俊佳也已正在籌備另一首單曲，以及經營想拍的VLOG與網路節目《街頭好聲音》。

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(中時電子報)