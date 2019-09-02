香港瑪麗醫院醫護築人鏈連成「瑪麗之路」，響應今日（2日）有網民發起的全港罷工罷課行動。「瑪麗之路」喻意醫護必定會攜手保護病人，醫護又譴責警方使用過份暴力，呼籲警方克制。發起人在網上稱，活動將在不阻礙醫院運作下進行。

協助籌辦活動的醫生透露共400人出席，築人鏈是希望強調醫護是與市民同行，又指醫護不論政見救人是專業的表現，呼籲同屬專業的警隊亦應恪守專業。

集會發起人陳醫生表示，集會用一至兩天籌辦，今日約有400名醫護人員出席，舉辦人鏈的原因是不希望阻礙院內人士，期望透過集會響應今明兩日三罷，醫護會攜手保護病人，批評警方使用不平等暴力。

參與集會人士中午12時許開始聚集，大多戴上黑色口罩及黑色絲帶，亦有醫護人員戴上眼罩及頭盔，不時高叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號，築成人鏈期間間中有病床經過，但未有出現阻塞及混亂。

內科醫生陳醫生指，自己是在午膳時間出席集會，認為近日警方不斷阻礙醫護人員進行救援工作，是不可接受的現象，「以前會覺得香港示威不會太血腥，最多也是胡椒噴霧和催淚彈，但今次抗爭看得到的是，流血是每一晚的基本。」他認為，若國際人道組織可以行動到香港進行救援工作，會對整個運動有幫助。

陳醫生憶述，曾在示威現場認識一名以色列的醫生，但因牌照問題無法在香港正式行醫，但在現場會幫忙做救援服務，「這些救援已不再是醫院內的支援，在醫學院沒有學處理催淚彈的受傷，如何處理被人斬至見骨，我們在現場真的沒有這樣的能力。」他坦言，示威現場至今猶如戰地，且戰地需要的醫療服務，與醫院的醫療服務不一樣，因此更需要國際的醫療援助。

(中時 )