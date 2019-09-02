台中市政府積極對外招商發展經濟，依據行政院財政部統計，台中市上半年累計達成5件促進民間投資建設案，投資金額達83.94億元，包括商場、停車場等市有土地多元利用，以及歷史建築活化，榮獲上半年地方政府招商績效第一名。

財政局指出，今年以來，台中市多項公共建設陸續開工，生活機能提昇，投資環境良好，發展前景可期，以北屯區溝背段地上權案為例，得標廠商將開設「好市多」台中二店，除可增加就業機會外，並能活絡地方經濟。

財政局表示，市府今年招商成果亮麗，包括商場與停車場等市有土地的多元利用及歷史建築的活化，將可增裕市庫，創造民眾、業者及政府三贏。

下半年尚有北屯區鑫新平段215地號、西屯區鑫港尾段84地號及清水區銀聯段1593地號等三標地上權案，以及台中市大眾捷運系統烏日文心北屯線G9-1站、G9-2站土地聯合開發等招商案，歡迎踴躍投標參與，提昇公有財產價值，活化市場經濟。

(中時 )