國片《第九分局》不僅在上映首日奪下全台票房冠軍，截至1日全台票房飆到近2000萬持續衝高，榮登週末新片票房冠軍，更拿下全台票房第2名，片商2日發佈電影片尾曲〈月光下的影子〉MV，請來曾獲〈超級偶像〉歌唱比賽冠軍的張語噥填詞演唱，讓她印象深刻的是邱澤與海裕芬的對戲：「電影裡有很多出乎我意料的故事，邱澤和海裕芬的戲讓我忍不住落淚。」

片中澎恰恰和劉奕兒之間動人的父女情誼，以及邱澤與海裕芬這對人鬼殊途的母子親情，動人故事讓許多粉絲淚崩，張語噥也被深深感動，她表示：「《第九分局》有別於一般的驚悚電影，故事主軸是來自於對親人的遺憾與情感，會讓觀眾看完後餘韻猶存！」

此外，片中灰黑色的半透明魂魄給了張語噥填詞的靈感，她運用色彩「黑、白、灰」代表著絕望、希望以及中間需要跨越的辛苦路程，她說：「歌名〈月光下的影子〉也有涵義，它代表我們所有人的心裡都有一個守護自己的守護者，不管那個守護者是人還是靈，這是一個非常溫暖動人的電影。」該片全台熱映中。

(中時 )