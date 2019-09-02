台南市知名景點安平古堡建造已396年，安平商圈發展協會為了建堡400年推出系列活動，7日率先舉辦第一屆「安平古堡節」作為暖場活動，40多組的卡通動漫角色扮演者在現場比賽，冠軍可獲6000元獎金。

全台聞名的安平古堡即將建立滿400年，臺南市安平區公所與台南安平魅力商圈發展協會將舉辦一連串的暖身活動，除了7日在安平小砲台文藝廣場主辦的「2019安平古堡節 Cosplay趣味競賽」，今年還有一場大型演唱會。

參賽者可以扮演最喜歡的角色，把古蹟當成襯托背景，透過競賽獲得獎金，台南市議員盧崑福強推此活動，認為「每個人透過角色扮演，把夢想中的英雄呈現在現實中，自信展現出最美麗的一面。」

主辦單位邀請席珍、日痕、禾暘、哈捏4位經驗豐富的角色扮演者擔任嘉賓，當天眾多的角色扮演者將出現在安平商圈各街道，冠軍的參賽者可獲6000元獎金。

(中時 )