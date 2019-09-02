農曆鬼月剛過，全台首次法院拍賣的殯儀館物件，位於屏東市的台灣生命館，以高於底價的1億2345萬6000元、首拍便順利標出，不僅得標數字123456有所玄機，連得標者身分也引發外界關注，但得標者低調不願受訪，讓這次法拍更添神祕感。

據了解，隸屬「台灣生命集團」的台灣生命館，張姓負責人3年前遭檢舉以多層次傳銷手法，宣稱投資5萬元為1單位，每年固定利率至少7％、8％，違法吸金達24億餘元，遭檢調介入偵辦後，被法院裁定收押。

根據屏東地院公告，台灣生命館遭拍賣原因為清償票款，而標的物土地面積超過3000坪、建物總坪數則為1631.3坪，包括告別式廳、停車場、靈骨塔設施及靈堂等，由於已售出的骨灰位及神主位超過2000個，因此拍定後採部分點交方式處理，拍賣底價為1億1700萬元。

因是矚目案件，外界認為，此物件與旅館類似、同屬特殊建物，有興趣的通常是經營相關行業，因此預估首拍通常會流標，但竟第一標就順利拍出，雖然只有1人競標，標價還比底價多出600餘萬，跌破眾人眼鏡。

據知情人士透露，得標者是僅一牆之隔、同樣經營殯葬事業的清靜園經營團隊，因為熟悉園區經營狀況與格局，加上經營者早年互有熟識，因此敢大方投標；記者曾嘗試聯絡得標者，但對方低調不願受訪，僅表示後續經營規畫還要團隊開會討論。

住商不動產屏東明正店總經理楊信華表示，台灣生命館位於屏東市立火葬場後方，有著殯葬業的群聚性，比起一般偏鄉殯葬用地更有優勢；但這物件在外界看來屬於嫌惡設施，一般投資者不會貿然搶標，不過殯葬業者能輕易算出每個隔間的日租金與閒置率，所以相信會在首拍出手，一定經過審慎評估。

至於一般拍賣價金，有人會在投標金額尾數刻意以888結尾，象徵諧音發發發，另123456則是順著步步高升，應該也是考量吉祥數字才會下標。

(中時 )