台南市中華醫事科技大學護理前系主任洪芸櫻，被檢舉為了申請研究計畫，未經葉姓醫師同意，即將葉姓醫師列為該項計畫主持人，並簽名送件。台北地檢署今依偽造文書罪嫌起訴洪女。

洪女因體型關係，被學生暱稱為「嘟教授」，她因另於2014年被爆料請指導的碩士班學生當槍手，幫劉姓友人護航。事後，校方解除其系主任職務，並將劉男退學。

檢方調查，洪女2013年向國軍高雄總醫院申請一項以「經絡原穴」治療肥胖為研究主題的計畫案，透過劉姓醫師介紹認識葉姓醫師，盼葉擔任她的計畫案主持人。

但洪女在未取得葉同意之下，擅自在研究計畫書中冒簽葉的名字，擔任計畫案主持人，並將該計畫書送審。事後評審審核計畫書通過後，葉被通知才驚覺遭冒名，提告洪女涉詐欺、偽造文書及違反個資法。

庭訊時，洪女坦承擅自偽造葉的簽名，辯稱因時間急迫，未做確認，並非故意。檢方認為她涉犯偽造文書罪，至於洪另被控詐欺、個資法部分，因該項計畫未獲得研究經費，且罪嫌不足，另予不起訴。

(中時 )