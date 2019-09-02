為守護城市安寧，台中市警察局從9月1日擴大執行「靜城專案」，14個分局總動員、不分晝夜取締噪音車。首創「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」將噪音偵測設備附隨在測速照相機上方，逐一偵測行經車輛並拍照存證，噪音車輛交由環保局檢驗、取締。

警方指出，今年8月份執行為期1個月的「靜城專案」，取締約1879件超速違規案件，並蒐證到128部噪音車輛，違規噪音車輛經由台中市環保局再次審視蒐證影音資料後，通知違規車主到指定地點接受檢驗。

警方指出，9月「靜城專案」每天深夜至凌晨，將加強取締違規超速之車輛，針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗；警察局結合環保局、交通部公路總局、台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，統計每年約攔查400輛噪音車當場檢驗，強力取締改裝車。

台中市警察局長楊源明呼籲，根據110報案及1999話務中心案件分析，有民眾將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，會導致噪音的原因往往都是駕駛人刻意改裝，或是在道路上拉高引擎轉速所致，將持續以高強度、高密度方式實施取締。

(中時 )