而陳男的機車也有擦撞痕跡。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中一名44歲吳姓駕駛日前夜間從復興路欲左轉自由路時，1輛機車突然從他左側出現，強行要從他左側直行，讓他剎車不及碰撞該機車，該名機車騎士竟直接揚長而去，他趕緊報警處理，警方獲報後透過行車紀錄器，迅速掌握相關車牌號碼，也請20歲的陳姓騎士到案說明，未料他竟稱，自己趕時間，警方訊後也依肇逃將陳男函送法辦。

吳男7月27日晚間21時從復興路欲轉左自由路，已打出左轉燈號，未料陳男騎機車卻硬要從左側超車，發生擦撞後竟揚長而去，警方在吳男報案後，從行車紀錄器發現，本案陳姓機車駕駛從汽車外側超車已違規在先，又未注意前方車輛已打方向燈準備左轉致發生擦撞，擦撞後自覺未摔車、車損不嚴重就因趕時間逕自離去，未曾停車與對方確認車輛損傷情形，實在讓人無法接受。

警方以車追人，將陳男傳喚到案，陳男到案時稱自己當時騎乘機車，行駛在事故地點內側車道，沒有發現前方汽車要左轉，於是從左邊超越該車，發生擦撞後，他稱自己沒有摔倒又在趕時間，加上自己車損不嚴重，因此他將直接將機車騎走，警方依規定舉發，被撞的吳姓車主也再三感謝警方的認真辦案。

台中市第三分局交通分隊長蔡興邦表示：「陳姓駕駛因故擦撞上車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )