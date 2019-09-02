台中市政府環保局推動校園設置淨化空氣綠牆，以垂直綠化方式在牆面上設置各種植物，經由吸附灰塵提升空氣品質，今年共有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元，總綠牆設置面積達304平方公尺，並已陸續於8月底完工，環保署日前視察綠牆設置情形，對於推動成果表示肯定。

環保局長吳志超說，環保署於106年試辦「校園空氣牆淨化措施」，透過在教室外之走廊槽化台等適當空間設置綠牆，將可達到滯塵、吸收空氣汙染物及調節溫度等功效，以降低教室內空氣汙染物濃度，初步結果顯示，平均降低教室內的細懸浮微粒（PM2.5）濃度10％、懸浮微粒（PM10）60％、臭氧30％，同時還可降低室內溫度約攝氏1.8度。

環保局配合中央政策於5月23日舉辦校園設置空氣綠牆說明會，邀請各國民小學共同參與，積極爭取環保署補助，今年共有東光國小、大雅國小及賴厝國小等9所學校響應，獲環保署補助設置經費156萬元

吳志超表示，為落實空汙管制，市長盧秀燕上任後以「先公後私、先大後小」為原則，其中推動綠化、打造綠色宜居城市是重要的一環，今年度適逢環保署推廣校園空氣淨化綠牆，環保局除率先針對符合補助條件對象篩選外，並逐校進行現地輔導、丈量，經環保署審核後補助率達100％，後續環保局也將定期追蹤掌握各校綠牆設置生長情形。

吳志超強調，市府在推動綠化上，慎選適合的植物，並做好澆水施肥等養護工作，淨化空氣與美化環境的效果會更好，環保局為維護市民健康，除了加強查緝不法外，也積極推動各項綠化政策，除了設置空氣品質淨化區、推動空地綠美化及推廣企業工廠植樹，也希望透過「植栽綠化、淨化空氣」的推動與全體市民共同努力，在生活中減少汙染。

(中時 )