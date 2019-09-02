鴻海創辦人郭台銘昨受邀到「青溪菁英教育研究院」演講，主題以台灣經濟發展契機與新思維，時代力量立委黃國昌今表示，看完郭演講影片很失望，內容空洞、疲乏，建議郭先把自己準備好，否則選上總統可能釀成更大的災難。

郭台銘幕僚日前首度鬆口，郭若要選會以獨立身分參選，隨著郭台銘參選明年總統態勢逐漸明朗，獨派大老辜寬敏日前質疑，郭對台灣沒什麼貢獻，財經以外的事情都不懂，怎麼選總統。黃國昌今也質疑，郭台銘若要談經濟政策，應該要說清楚講明白。

黃國昌指出，郭台銘曾經是一個跨國集團的總裁，也有志參選2020總統大選的熱門人選，但看完昨郭全程演講的影片，相當失望，主題是「經濟發展」，但經濟談不到10分鐘，比較像郭台銘自己的烏烏地阿拉伯遊記心得；其餘大部分時間都在「談政治」，郭認為台灣面臨國安、憲政、認同、轉型等4大空前危機。

黃國昌說，郭應該負責任地說清楚自己的經濟政策，特別是「如何讓人民過得更好」、「如何解決臺灣嚴重的低薪資、高房價」以及在這個嚴重的社會現象背後，如何因為扭曲的政策而導致的資源錯置問題，針對問題提出解方。

黃國昌期待有機會與郭台銘坐下來，公開、理性、冷靜地討論台灣的經濟發展問題；黃也建議郭，先把自己準備好，否則上了總統辯論臺，可能會因為差距太大無法討論真正重要的問題，如果選上總統，也可能釀成更大災難。

(中時 )