DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL榮獲日本SKY DESIGN AWARDS 建築設計獎。頒獎典禮於上月31日晚間在東京舉行。台灣品牌旅館海外發展有成勘稱為台灣之光。

DOMO HOTEL是該集團旗下第一家旅館，在建築設計上非常講究，特地邀請了台中歌劇院監造佐野健太建築師操刀，佐野健太乃師承伊東豐雄的日本新銳設計師。本次設計以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，獲得此次殊榮。

佐野健太在獲奬後表示，在一個寬9.5米，深7.5米的基地上，我們設計了一個9層樓的RC結構建築，困難度很高。考慮到建築物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此我們選擇採用最一般的鋼結構。前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素；考慮到這些種種因素後，我們最終決定選擇RC牆式鋼性構架。

建築規劃非常簡約，每個樓層平面包含了疏散路線，最小面積的電梯和最大面積的雙人房和其所需要的高規格隔音性能之外，還要注意到旅館客戶群有關風水的需要；在設計上要用於客房的混凝土牆壁大多數的樑與柱是建在牆壁和地板裡的，因為在風水上梁下睡覺是不被接受的。

在面向主要街道的立面安裝了由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板。 作為旅館設施的外觀，並且能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成，且具有五種不同深度變化規則。

當單元的安裝高度位置越高單元的長度就越長；GRC單元有120種尺寸，這些單元的變化在立面創建了一個以螺旋波浪狀的圖樣。每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高也是獲奬的主要原因。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，感謝佐野老師為該集團帶來如此好的作品，雖然建築成本比一般飯店足足貴了三倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得大奬肯定，辛苦付出是非常值得的。也希望本公司今年10月份在北海道美瑛的渡假村能在佐野老師的努力下順利完工，再創佳績。為該了慶祝獲奬也會推出一系列慶祝活動，請大家多多關注官方網站。

(中時 )