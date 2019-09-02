▲36歲鄒姓男子酒後醉臥停車場，深夜凌晨間視線不佳，不幸遭人輾斃，親友正為其籌辦治喪事宜中。（楊樹煌攝）

埔里鎮2日發生不幸人倫悲劇，家境清寒鄒姓人家，母親因兒子離婚待業，女兒脊髓開刀臥病在床，生活困頓無著，喝塩酸跳潭自盡，經人發現送醫急救，仍在加護病房急救，尚未脫離險境；36歲鄒姓兒子手足無措，藉酒澆愁，不意酒後醉倒停車場，因深夜視線不佳，被車輛直接從頭部輾過，送醫急救仍宣告不治，案由檢警相驗偵辦中。

死者家屬透露，54歲的劉姓母親為了家境困頓無著，心情不佳，在家與36歲鄒姓兒子引發口角爭執，一時想不開，1日下午獨自跑至日月潭，喝下強鹼塩酸後跳潭自盡。

雖經人發現，馬上救起送醫急救，由於強鹼塩酸已將呼吸道及內臟嚴重灼傷並造成潰爛，同時造成腦部缺氧，雖仍在醫院急救觀察中，但醫師認為凶多吉少，鄒姓男子在傷心自責之餘，不知所措，獨自外出以酒解悶。

執料在2日凌晨，鄒男酒後醉倒在八德路的一處民營停車場內，適有31歲高姓男子欲將車子開出時，疑因現場照明不足，視線昏暗，直接將人輾過，雖然高男察覺似有壓到異物，趕緊停車察看，但鄒男已卡在車底。

消防隊據報趕到現場，將人救出送醫，因頭部重創，到院前已無生命跡象，經急救後仍宣告不治，經抽血換算呼氣酒測值高達2.2，由檢警相驗調查處理中。

鄒姓男子不幸意外發生後，由於鄒家一家三口，女兒因脊髓開刀躺臥床榻，母親因仰藥跳潭自盡，仍在醫院生死邊緣掙扎中，而兒子卻在凌晨死於意外，馬上要辦理後事，讓左鄰右舍見狀都同感鼻酸。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )