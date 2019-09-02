ㄚ桃、園哥特別邀請到任天堂超級瑪利歐，到「桃園運動村」活動陪民眾過中秋。（桃園市政府提供／蔡依珍桃園傳真）

ㄚ桃、園哥特別邀請到任天堂超級瑪利歐，到「桃園運動村」活動陪民眾過中秋。（桃園市政府提供／蔡依珍桃園傳真）

超級瑪利歐來桃園！為迎接10月登場的全國運動會，桃園市政府特別在中秋連假於市府前廣場舉辦體驗營「桃園運動村」，融合科技讓大小朋友搶先試玩4種全運會賽事，最大亮點則是請來任天堂打造實體化的超級瑪利歐經典場景與過關城堡，讓民眾彷彿置身遊戲場景。

為宣傳10月19日至24日在桃園登場的全國運動會，桃園市政府搶先在9月14日至15日舉辦「桃園運動村」，結合科技讓民眾搶先體驗射擊、跆拳道、桌球和自由車公路賽等4種全運會競賽項目。

新聞處長詹賀舜舉例，跆拳道以體感遊戲方式，2人同台競技，配戴裝置後看誰腳踢得快狠準，螢幕中的主角就能跑越快、贏得比賽。自由車公路賽則是要配戴VR裝置騎車，視線所及就是選手們行經的賽道，不但「一秒化身選手」感受騎行自行車的震動與風感，也能從360度實景看見桃園的美。

當天最厲害的當屬「任天堂超級瑪利歐」特別為全運會打造的體驗區，不但設有瑪利歐網球、瑪利歐派對、瑪利歐兄弟等3款遊戲，更有超級瑪利歐經典場面與過關城堡，從遊戲中躍上真實世界，期間限定讓民眾置身瑪利歐王國，詹賀舜強調這是瑪利歐首次「出國」與城市合作推廣運動，預料將成為打卡熱門點，歡迎親子和瑪利歐迷同樂。

(中時 )