旺董蔡衍明今日開講，談「柯P這個朋友」（中）。 （圖／擷取自Youtube）

旺旺集團董事長蔡衍明續談到，台北市長柯文哲這個「朋友」，也談到柯文哲在這段期間如何轉變他的態度。節錄如下：

旺董在影片中提到，柯文哲忽然講說，蔡董這個人就是要他說一些話，但他不說，甚至提到當台灣人也是要有底線的，不是什麼話都可以亂說，過幾天，韓國瑜先生他就說出來了。旺董表示，他把柯文哲當作朋友，幫過他忙、協助過柯P，有時候遇到兩岸的一些問題，柯P也覺得旺董比較了解大陸，雖然沒有掛顧問的名也常來請教旺董，但柯P來神旺飯店找我卻從走後門進來，「我有多傷心，你知道嗎？」

旺董表示，所以當柯文哲爆出要他講一些話的時候，我當然要回應，我當然要講，你又不是我的小弟，我要我這個小弟，你要出來講什麼，對台灣人民講什麼話，你覺得這個是台灣人的底線，後來柯P說就是無色覺醒裡面的十大主張，韓國瑜之前就講了，「裝肖唯嗎亂來？」旺董也要各位朋友看看無色覺醒十大主張的內容，先摒棄對他的看法，慢慢一條一條的看其中有四五條都是針對兩岸的事情，你們看看我(旺董)是不是亂來的人。

(中時電子報)