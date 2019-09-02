韓國瑜走訪宮廟時，支持者大喊「凍蒜」，他事後表示民眾的熱情讓他嚇了一跳，但呼籲仍以市政為主。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜2日安排「市長請益開講」活動，首站從市府四維行政中心所在地苓雅區出發，先走訪2間宮廟，再與近300里長、地方領袖座談，但在拜廟時支持者非常熱情，高喊「韓國瑜凍蒜」，被外界質疑是選舉造勢，韓國瑜對此表示，民眾的熱情讓他嚇了一跳，但還是希望以市政為主，如果有逾越到選舉語言的部分，未來都會勸支持者不要談這些。

韓國瑜「市長請益開講」活動在議會24日開議前共安排8場，今日從苓雅區出發，明天將赴旗山，今天下午在苓雅安瀾宮、意誠堂關帝廟參拜時，大批韓粉到場力挺，它們揮舞旗幟，高喊「韓國瑜凍蒜」，場面雖然熱情，但也引發外界質疑原本的市政行程似乎變調。

韓國瑜在苓雅區公所與近300位里長、調解代表、地方仕紳座談後，接受媒體聯訪，他表示，因民政局接獲民眾反映，說想要跟市長當面聊一聊，他認為這也是一種直接民主，所以請民政局安排時間，和基層交換意見，且先到宮廟參拜，希望祈禱高雄平安。

「沒想到第一場到宮廟，自發性來的民眾這麼熱情，我們都嚇了一跳！」韓國瑜強調，還是希望以市政為主，只希望到廟裡祈求市民朋友平安、安居樂業，至於如果有逾越到選舉語言，都會勸他們不要談這個，讓活動回歸單純傾聽民意。

至於中午開直播談針對網傳死訊提告，韓國瑜再度自嘲，2天前他已經自殺死了，而且死狀非常悽慘，腦漿都射出來了，但今天他又活過來了，如今已報案請警察局調查，「我們覺得黑韓應該有個限度」。

(中時 )