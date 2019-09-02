香港今天一場獲警方不反對的罷工集會在金鐘添馬公園舉行，至傍晚已有近3000人集會，添馬公園草坪爆滿。主辦方呼籲港府在下周五（13日）前回應示威人士訴求，若在期限內未獲回應，將採取更果斷的升級行動進行罷工、罷市、罷課。

據《東網》報導，位於金鐘的添馬公園今(2)日罷工集會獲警方發出不反對通知書後按時進行。下午近4時，現場人數已逾1000，到4時30分已湧入近3000人，公園草坪已近坐滿。部份參與示威者手持「全民三罷」、「全民罷工、對抗暴政」、「香港人退無可退」等標語。

香港金鐘添馬公園下午聚集數千名示威者，響應三罷訴求，並要求港府於下周五前回應。（圖／美聯社）

示威主辦方表示，將暫以本月13日為死線(dead line)，若政府死線前未回應訴求，將採取更果斷的升級行動，包括罷工、罷市、罷課。

報導指出，擔任運動導師鄧小姐專程罷工到場集會，她批評政府未正面回應民間五大訴求，又狠批政府施政不當，導致民不聊生。鄧小姐同時不滿警察濫權濫暴，眼見市民受傷感到極度悲傷，「竟瞄準示威者頭部射擊！讓人氣到睡不著，覺得傷心又無助！」

任設計師的郭小姐帶同兩歲兒子出席集會，她指因無人湊仔而帶兒子到場，由於是次集會獲批不反對通知書，故不擔心安全問題。郭批評政府無能，認為早前推出多項經濟優惠措施只屬小恩小惠，要求當局盡快回應成立獨立調查委員會等訴求，「就算政府做不到5大訴求，最少都要成立最重要的獨立(調查)委員會」！

零售業從業員趙先生表示，今日獲僱主容許罷工當返工，他稱眼見近日大批示威者及市民於反修例風波中受傷，感到痛心，要求政府盡快回應訴求。

(中時電子報)