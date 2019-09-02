「韓版杉菜」具惠善與男神安宰賢夢幻婚姻僅3年就鬧僵，雙方撕破臉隔空互罵，甚至爆出男方嫌棄女方沒有「性感乳頭」而感情轉冷，婚變風波鬧得沸沸揚揚，具惠善心力交瘁，昨(9/1)突然在IG發表散文集出版消息以及疑似「告別文」，讓外界相當擔心，而遺憾成真，具惠善確定暫退演藝圈，重返校園進修專業，直接遠離紛擾。

面臨離婚並跟另一半在檯面上互揭瘡疤，具惠善昨突然在IG貼出昔日單曲〈會幸福嗎〉封面，並寫下歌詞「如果那時候我沒說愛你，我們會幸福嗎？」，似乎在暗指自己失敗的婚姻，之後又貼文表示散文集《我是你的寵物(暫譯)》將出版，但卻說「我要向各位做最後的問候」，感謝眾人愛護，「以後也請健康、幸福，我愛大家」，「最後」二字讓粉絲、網友看了心裡相當不安，擔心她深陷婚變陰霾走不出來。

而壞預感成真，具惠善po文後，其法務代理人向媒體透露，具惠善決定在出版最新散文集後，將暫時從演藝圈引退，同時辦理大學復學，回歸校園。據悉，具惠善原就讀首爾藝術大學放送演藝系，之後中途退學，2011年才又考進成均館大學藝術學部影像學系，後因故休學，如今決定繼續完成學業，暫退演藝圈消息曝光後，眾人紛紛湧入她的IG，留言希望她趁這機會好好休息，祝福她早日揮別婚變陰霾。

(中時電子報)