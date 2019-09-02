周天成是地主留下台北公開賽冠軍的希望之一。(資料照/中華羽協提供)

YONEX 2019台北羽球公開賽明天於台北小巨蛋點燃戰火，今天中華民國羽球協會舉辦賽前記者會造勢，世界排名第二的台灣一哥周天成、韓國女單一姐城池炫及地主混雙組合王齊麟／程琪雅等好手與會，心態正面的周天成半開玩笑說：「希望每一場比賽打的時間不要太長，但留在比賽的天數可以久一點。」

周天成在上個月的世界羽球錦標賽於8強鎩羽而歸，提到世錦賽的表現，他說：「因為太想突破8強成績，打起來相對急躁一點，戰術跟心態出了問題，導致發揮不理想。」周天成補充，也因為世錦賽遇到這樣的狀況，讓自己又多學到經驗，「也算是我進步的跳板。」

周天成還透露一個去年比賽的小故事，一位丹麥工作人員說了一句簡單卻又蘊含大道理的話，「只要贏下比賽最後一顆球，你就贏了。」面對比賽心態更加正面的周天成，期許在台北公開賽能展現好的精神態度給地主球迷看，比賽就一場一場來打，「希望每一場比賽留在場上的時間不要太久，但留在比賽的天數可以久一點。」

台北公開賽是BWF世界羽聯巡迴賽超級300系列賽事，總獎金50萬美元，是相同層級賽事中總獎金最高的比賽，世界第五的馬來西亞知名混雙搭檔吳柳螢／陳炳順，女單世界第八加拿大華裔女將李文珊、第十國成池炫、中華羽協理事長張國祚期許明年向BWF申請升等成超級500甚至超級750更高等級，讓羽球可以變成國球。

(中時電子報)