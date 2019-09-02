一家蝸居7坪屋 貧女苦讀考上第一志願（影/中天新聞）

黃小妹的媽媽阮春梅感謝各界的協助與幫忙。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左）2日特地前往訪視及慰問黃小妹的媽媽阮春梅（右）。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（中）2日特地前往訪視及慰問黃小妹的媽媽阮春梅（左）。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉15歲黃小妹，從小與家人擠在4坪鐵皮屋，儘管學習環境艱困，她仍奮發向上，每天到樹下苦讀並如願考上第一志願嘉義女中，因家中沒書桌，她只能用小折疊桌在樹下讀書，教育部長潘文忠1日聽聞消息後派人送書桌，各界愛心也紛紛湧入，2日嘉義縣長翁章梁還特地前往慰問黃家人。此外，房東台糖公司還同意免除5年的房租，使黃媽媽每年能減少1萬2000元的開銷。

16年前黃小妹的媽媽阮春梅，從越南嫁來台灣後，與丈夫住在鹿草鄉的台糖宿舍裡，因屋內沒有多餘空間，下廚便在戶外簡單搭個篷子料理三餐，7年前丈夫罹癌過世後，家中經濟重擔全落在她身上，她以每月1萬多元在番茄果園打零工的錢，獨自扶養2個孩子長大。阮春梅說，女兒乖巧又懂事，除了專心於課業外，還會幫忙照顧弟弟。

2日翁章梁訪視時表示，面對刻苦的環境，黃小妹還能考進嘉女，相當不容易，目前這個案子有世界展望會及家扶基金會等慈善團體協助，除此之外，阮氐春梅自丈夫生病後，就沒機會回越南，他已經指示社會局找尋社會資源，幫助一家三口回越南探親，日後若有縣府能幫忙的部分，一定會全力支援。

縣府社會局副局長張翠瑤指出，嘉女將免費提供黃小妹住宿及三餐，未來還會設教育儲蓄專戶協助她安心就學，先前有臉書社團「愛無限夢想團」貼文尋求協助來修繕鐵皮屋及增建貨櫃屋，預計9月6日完成工程，他們也捐助單人床、衣櫃等傢俱，此外，房東台糖公司還同意免除5年的房租，使黃媽媽每年能減少1萬2000元的開銷。

2日嘉義縣長翁章梁與鹿草鄉鄉長楊秀玉，特地前往訪視及慰問黃小妹的媽媽。

(中時 )