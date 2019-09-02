新北市長侯友宜今天化身侯老師，在市府1樓大廳主講「侯Sir的第二人生」。（譚宇哲攝）

新北市社區大學慶祝20周年，即日起至年底前分別在市府及13所社大舉辦上百場免費課程。（譚宇哲攝）

新北市社區大學慶祝20周年，即日起至年底前分別在市府及13所社大舉辦上百場免費課程，包含音樂、運動、DIY、在地文史等，新北市長侯友宜今天化身侯老師，在市府1樓大廳主講「侯Sir的第二人生」，分享由警轉政的心路歷程與人生哲學，邀請民眾踴躍報名上課。

新北市從1999年設置社區大學，至今已有13所社大，全國最多，新北社區大學20周年慶祝活動以「咱的社大、咱的新北市」為主題，設置6大主題展區，呈現河川流域巡守、綠色生活推動、在地知識學習、人文技藝傳承、公民參與節電、弱勢族群關懷等6大面向具體成果。

侯友宜今天以「侯Sir的第二人生」為題，為20周年慶祝活動揭開序幕，他說，小時候家境不好，在市場賣豬肉維生的父母從小樹立了規律、勤儉認真的榜樣，加上他對武俠小說人物除暴安良的憧憬，於是報考警校，學習到國家、正義與榮譽3個原則，即便後來由警轉政，國家第一、市民優先也成為他第二人生的指標。

新北市教育局表示，市府1樓大廳2日起到10日止，由13所社大接力開設20堂免費社大課程，展覽區並設有「浮洲團圓飯」桌遊、「土石流模型箱」等多種互動體驗遊戲。

此外，13所社大年底前將陸續推出免費體驗課，透過14條在地走讀路線帶領民眾認識地方文史、生態，活動期間社大行動書車也將開至新北市29區，邀請民眾一起上課讀好書，推廣終身學習的精神。

(中時 )