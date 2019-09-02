新東陽「黑饌和牛肉乾禮盒」精選澳洲純種黑毛和牛製成，倍顯尊榮。圖：業者提供

新東陽「經典廣式月餅禮盒」傳承老師傅正宗廣式製餅作法，堅持手作。圖：業者提供

中秋禮該如何挑選才能在送禮時送出心意、也吃出新意是個讓人苦惱的課題。新東陽今年特別使用時令食材－柚子來大玩創意，推出中秋限定款「柚見菠蘿禮盒」，此外還有嚴選澳洲和牛製成的頂級「黑饌和牛肉乾禮盒」，要以獨特創新的滋味，帶來中秋送禮自用新選擇。

以柚子風味為核心的「柚見菠蘿禮盒」，內含的柚見菠蘿蛋黃酥有著與菠蘿麵包相似的外型，酥香的金黃菠蘿皮，不僅視覺效果超可口，內餡採用時令柚子果乾，加上細火慢炒的白玉蓮蓉餡，嚐起來酸甜順口；再搭配帶著淡淡柚子清香的「柚子酒肉乾」，以及兩款廣式月餅-「松子白玉蓮蓉蛋黃月餅」及「覆盆子櫻桃月餅」等豐富多元的組合，一盒就可以滿足不同的味蕾享受。

「黑饌和牛肉乾禮盒」則是精選數量稀少的澳洲純種黑毛和牛，並使用每頭牛僅有的兩條珍貴嫩肩里肌，結合獨家配方與創新技術將其肉質細嫩與細密油花的特色發揮極致，製成口感軟嫩多汁的和牛肉乾，品嚐過後就像是體驗了一場肉乾界的奢華饗宴，加上充滿質感的純黑禮盒外觀設計，送禮更顯品味與尊榮！

喜愛傳統廣式月餅的人更不要錯過新東陽推出的多款廣式月餅禮盒，新東陽傳承老師傅正宗廣式手工製餅經驗與技術，製作出具有多樣化餡料及閃耀著焦黃色澤外皮的廣式月餅，其中「經典廣式月餅禮盒2號」更榮獲今年蘋果日報評比季軍，內餡共有棗泥核桃、豆沙蛋黃、酒釀桂圓、松子白玉蓮蓉雙黃四種口味，每款皆獨具魅力，香甜不膩口，今年中秋快來一趟新東陽，感受與眾不同的美味體驗。

(工商 )