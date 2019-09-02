心路基金會辦理樂朋家園因長期面臨「食不易」問題，並考量服務對象的健康維持及發展，因此規劃「澎湖智能障礙者溫（網）室菜圃」。（心路基金會提供／林良齊台北傳真）

心路基金會辦理樂朋家園因長期面臨「食不易」問題，並考量服務對象的健康維持及發展，因此規劃「澎湖智能障礙者溫（網）室菜圃」。（心路基金會提供／林良齊台北傳真）

心路基金會辦理樂朋家園因長期面臨「食不易」問題，並考量服務對象的健康維持及發展，因此規劃「澎湖智能障礙者溫網室菜圃」，今天終於啟用。

心路樂朋家園長期提供智能障礙者全方位生活支持服務，然隨著入住人數增加，所需經費、資源不斷攀升，外加環境受限讓食材取得、種植皆不易，故著手進行網室、溫室建造計畫。

樂朋住民們當起小老師，教導與會來賓栽種、拔蔥，採收過後，住民們再介紹可用自種的蔥作為食材，身為住民一份子的元祥，過去曾與爸媽一同種菜，對植栽相當感興趣，澆水、拔菜樣樣難不倒。在樂朋家園時，他也總是積極參與園藝，即使因此睡前總喊全身痠痛，但隔日清早卻又自主起床，迫不及待進菜圃插枝呢。

心路基金會執行長張玲表示，溫網室的建造不只是提供園藝活動，也能兼具紓壓療癒、休閒活動等功能，使障礙者的安定感、責任感、自我價值都能向上提升，也藉此讓在地善的互動不斷延續。期盼未來各界也能持續支持樂朋溫網室，為障礙者打造豐富多元環境，使其能在熟悉的土地獨立自主、好好生活。

(中時 )