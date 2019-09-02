忠烈祠修繕工法，採用鋼矛將建築地基與山體結合，避免往後地震再度因分離導致毀損破碎。（王昱凱攝）

花蓮忠烈祠經歷去年0206震災後，主殿前廣場出現一條巨大裂痕，一路從左殿延伸至右殿。經歷修繕工程後，終於完工，預計將於明日對外開放。負責工程的主任黃祿貴表示，施工後才發現原有地層中有遺留建物，增加施工難度，但經過團隊研究與改善工法後一一克服，抱著對英勇國軍的尊敬，如期於軍人節前完工。

忠烈祠依傍著美崙山體而建，去年0206地震時，剛好位處斷層帶周邊，主殿前廣場出現一條大裂縫，一路從左殿延伸至右殿，建築內也有大片大理石牆面掉落。縣府震後立即請工程廠商進駐，針對忠烈祠震損區域與建築結構進行補強與修復工程。

黃祿貴表示，工程採用矛體鋼柱將忠烈祠建築地基與山體結合，使其融合一體，同時保持彈性，若是往後遭受震災，原有地基就會牢牢抓緊山體，不會再度分離破碎。

施工期間困難重重，原有地基下發現日治時代建築埋藏於下，混雜大量鋼筋，導致矛體向下鑽入時，遭到鋼筋纏繞，嚴重影響工程進行，經由團隊評估後，一改先前鑽孔式作業，以水洗方式消磨鋼筋。

雖然工程因種種因素導致進度推遲，但團隊秉持一顆對國軍尊敬之心，搶在軍人節前，如期完工，目前已進入最後清理環境階段，預計明日將會對外開放。

(中時 )