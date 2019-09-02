黃鴻升（小鬼）2日出席網路購物平台直播活動，他受訪時被問到與吳宗憲、KID主持《綜藝玩很大》入圍金鐘的心情，小鬼坦言，「憲哥與KID先前連拿2年金鐘，我加入團隊後，今年首次報名，壓力自然大，幸好最後真的拿到門票。」被問到是否有信心得獎，他笑稱「憲哥加持絕對有信心」。

小鬼覺得吳宗憲很溫暖。（圖／記者吳維書攝）

小鬼感性表示，「這是我第2次參與金鐘獎，在演藝圈奮鬥這麼多年，有時候想想，覺得自己很像局外人，總是不太參加這種活動。」他提及當下湧入很多恭喜電話，心裡也確實鬆了一口氣，他透露，「我心裡在想，如果沒入圍，接下來的《玩很大》五周年我會很痛苦，自己家的小孩一定自己打，到時候我應該會被提出來講。」得知入圍後，他與當兵的KID通電話，對方笑回，「你放下心中大石頭了吧。」

談到大前輩吳宗憲，小鬼提及：「憲哥入圍前後鼓勵的話都一樣，人前說話很有趣，總對我說『沒入圍你就是老鼠屎』，但私下鼓勵我，這都是效果，我們最大的恥辱就是沒讓大家快樂，讓大家快樂其實就是得獎。」話鋒一轉，他語帶笑意，「他也常跟我們說，得獎是肯定，不得獎是否定，雖然是玩笑話，但玩笑三分真啊。」現場笑聲不斷。

(中時 )