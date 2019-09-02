88歲黃婦忘記家在哪裡，台中市警局第四分局黎明派出所，載她挨家挨戶尋找，終於幫她找到家。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

88歲黃姓婦人，日前受朋友的邀約到博愛街附近公園練舞，不料朋友中途先行離去，黃婦練完舞突然想不起來如何回家，正當徬徨之際，台中市警局第四分局黎明派出所獲報，到場帶著黃婦到她所說的西屯區某土地公廟挨家挨戶探訪，所幸有管理員認出，得以順利將黃婦送返家。

日前上午12時許，黎明派出所獲報，博愛街有老婦人疑是迷路，員警到場得知，88歲黃婦跟著朋友來博愛街附近的公園練習跳舞，因友人突然有事需先離開，她練完舞後，卻忘記如何回家，加上沒帶手機，無法聯絡家人，頓時不知如何是好，旁邊民眾於是報警尋求協助。

員警詢問黃婦年籍資料、住哪裡，但黃婦只記得住西屯區某土地公廟附近，其他都語焉不詳，員警見黃婦身心狀況不佳，於是決定載著她到該土地公廟附近尋找，再問了好幾棟大樓後，終於有一管理員認得黃婦，指出其住處，員警使得安全送她回家。事後，黃婦之家屬致電派出所，對於員警積極熱心的協助及關懷表示十分感激。

黎明派出所長林澤聰呼籲，民眾若發覺家人離家不知去向，可立即向警察報案協尋。家中如有高齡長者患有失智情形，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，隨身衣物也可以繡上住家地址、聯絡方式，或配帶愛心手環、項鍊等，以利警察儘速聯繫家屬。

(中時 )