苗栗YouBike慶祝周年，使用次數最高為聯大畢業生王瑭敬（右2），2日獲獎表揚。（何冠嫻攝）

苗栗YouBike建置周年突破百萬使用率，第100位騎乘者為新港國中小學國中部二年級的沈育安（右2）。（何冠嫻攝）

苗栗YouBike使用率突破百萬人次

苗栗縣政府去年於苗栗市、頭份市、竹南鎮設置YouBike，至今使用率突破百萬人次，未來將於苑裡、通霄、後龍、公館等4鄉鎮拓點，除滿足通勤需求外，配合觀光景點，讓遊客或單車族更深入客庄旅遊。

苗栗YouBike於去年6月開通，騎乘率達百萬，縣內總人口數54.7萬人，平均每人騎過1.8次，而苗栗市、頭份市、竹南鎮人口數約27.7萬人，平均每人騎過3.6次，使用率高。縣府2日慶祝苗栗YouBike建置周年，並頒發獎品予啟用至今騎乘次數最多的前3名民眾。其中第一名為騎乘723次的王瑭敬，他說，就讀聯合大學期間因機車老舊故障且前半小時免費的優惠，常以YouBike代步到圖書館、火車站等，相當便利。

另，後龍鎮新港國中小國二生沈育安則因在苗栗市補習以YouBike代步，成為第100萬位騎乘者，讓他喜出望外。苗栗縣政府工務處強調，今年元旦起開辦投保公共自行車第三人責任險及個人傷害險，保障民眾YouBike騎乘安全，尚未加保的民眾可至官網、KIOSK、官方APP登錄保險所需資訊後免費投保。

縣府工務處古明弘表示，未來擬於人口數達3萬人口的苑裡、通霄、後龍、公館拓點，目前正進行可行性評估。徐耀昌表示，YouBike除學生、上班族通勤使用，盼背包客到苗栗也能藉YouBike漫遊觀光、找美食，將苗栗打造成為乾淨美好的低碳幸福城市。

(中時 )