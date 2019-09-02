南韓媒體報導，中國國務委員兼外交部長王毅今天下午1時許從北京首都機場搭機赴平壤，訪問北韓3天。有評論表示，王毅此行可能商談北韓國務委員長金正恩訪中事宜。

南韓聯合新聞通訊社從北京報導，王毅此行將會晤北韓外務相李容浩。有評論表示，雙方可能討論金正恩訪問中國事宜，王毅也可能獲金正恩接見。

有分析認為，在北韓和美國核談判陷入僵局的情況下，李容浩缺席聯合國大會預示他與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）間的高階會談已告吹。另一方面，8月北韓人民軍總政治局長金秀吉率團訪問北京，北韓對外經濟相金英才同月23日訪問長春，北韓和中國關係透過高層交流而更加密切。

有預測認為，金正恩也將透過訪問中國為北韓和美國談判尋求突破口。在此情況下，金正恩第5次訪中之旅能否成行備受關注。

報導說，據北京消息人士透露，金正恩可能在中國舉行國慶大閱兵的10月1日或北韓和中國建交紀念日10月6日前後訪問中國。金正恩2018年3月至今年1月間4度訪中，與中華人民共和國主席習近平會談，習近平也在今年6月對北韓進行國是訪問。

報導稱，另一名北京消息人士則認為，在與北韓溝通管道中，中國外交部主要負責兩國交流，中國共產黨中央委員會對外聯絡部負責兩黨交流，王毅此行是否討論領袖會談不得而知，但今年正值中國和北韓建交70周年，雙方正在積極開展多方面交流活動。

這名消息人士還說，中方尚未公布國慶70周年慶祝活動邀請外國領袖的相關計畫，因此，金正恩能否在十一國慶期間訪北京還有待觀察。

報導說，中華人民共和國外交部8月30日表示，應李容浩邀請，王毅將於9月2日至4日訪問北韓。今年是中國和北韓建交70周年，此行是雙方落實兩黨兩國最高領袖共識，推動雙邊關係發展的重要行動。北韓中央通信社8月31日報導，應李容浩邀請，王毅將訪問北韓。

(中央社)