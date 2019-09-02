香港眾志成員周庭去年報名參加立法會港島區補選，被選舉主任裁定其提名無效。周庭向高等法院提出選舉呈請，法官周家明今（2日）頒下判辭，裁定周庭「勝訴」，以及該次選舉勝出的現任立法會議員區諾軒「非適當地當選」。

周庭稱，今次提出選舉呈請並非為自己，而是為未來香港人尤其是民主派等有不同政治主張的人士參選。至於相關議席是否出缺或須重選，周庭表示，要視乎律政司或眾志會否提出上訴。她強調，至今仍主張自決，認為香港人有權決定自己的未來。

而區諾軒回應裁決時指出，選舉主任鄧如欣違反「程序正義」，剝奪香港市民的公民權利，應引咎辭職。並表示，面對公義無可選擇，形容他以自己的議席，換回其他人重奪參選資格，屬時代要求他做的事。未來仍會以區議員的身分服務市民，一度哽咽形容在立法會的生涯屬他最光榮的一刻，呼籲港人互相砥礪，成就大業。

去年初，立法會港島區當選議員、眾志主席羅冠聰因為宣誓問題被取消議員資格後，周庭參加補選，但選舉主任以眾志黨綱支持「民主自決」為由，取消其參選資格。泛民主派陣營的區諾軒其後在補選中當選。

(中時 )