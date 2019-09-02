◎違法兼職確定！管中閔被判申誡

台大校長管中閔因任職政務官期間為媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾，公懲會認定他違反公務員懲戒法，今天將管中閔判決申誡處分確定。

◎直播闢謠談換瑜 韓：除非腦袋進水

高雄市長韓國瑜近來謠言不斷，不僅遭網路傳說「墜樓自殺」，還有媒體報導國民黨高層派人到大陸國台辦討論「換瑜」事宜；今日中午韓國瑜開直播闢謠，表示黑韓產業鏈如今正蓬勃發展，直說「黑韓不要臉、白韓要翻臉」！

◎韓招商不如菊？今年已上看2430億

「Wecare高雄」2日上午抨擊高雄市長韓國瑜上任9個月、促參招商成績0分，對比2015至2018年、陳菊任內招商金額達1000億元，有辱「高雄發大財」口號。市府則提數據回批綠營再次不實抹黑，強調2019年招商累積金額已上看2430億元，呼籲外界勿政治操作，破壞招商引資美意。

◎溢領1500萬健保費 名醫認罪緩起訴

北市知名連鎖婦產科「禾馨婦產科」因被健保署查出讓孕婦自費照高層次超音波，卻向健保署申報健保點數溢領1500萬元，事後健保署向北檢告發禾馨執行長、名醫蘇怡寧涉嫌詐欺罪、違反《個資法》。北檢審酌蘇坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫50萬元。另個資法部分，罪嫌不足，獲不起訴。

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(中時電子報)