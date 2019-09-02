新北市政府自2013年推動「佈老時間銀行」，透過佈老志工陪伴關懷社區長輩，佈老志工也可累積服務時數，日後兌換用於自身。今年起，為鼓勵佈老志工增加社會知能，推出創新兌換服務，結合銀光未來創新協會、台灣老大人活力發展協會所創的銀光記憶寶盒課程，佈老志工以服務時數兌換學習課程，第一梯次推出「銀光記憶寶盒」課程，今（2）日舉行成果展。

74歲的志工陳素蘭，她累積服務時數超過1000小時，參與了兌換課程，她在寶盒內收藏了愛國獎券及許多1元和10元的舊紙鈔，還有當年結婚的「八仙彩」，她說在製作記憶寶盒時，重新回味人生的酸甜苦辣。

64歲的李惠芳，一直以為父親偏愛姐姐，因此與姐姐存有芥蒂，直到她重新整理自己一生的故事時，仔細閱讀父親在病榻彌留之際，留了一張手寫稿，表示她與姐姐都是他的最愛，希望兩人「和睦相處、有無相通」，加上姐姐親手鈎了一個小明珠錢包送她，讓她發覺，原來天下父母心，父親對她說不出口的愛，卻字字句句藏在遺書裡。

銀光記憶寶盒特展今天舉行成果發表暨結業式，新北市銀光未來創新協會理事陳嘉興代表頒贈感謝狀給10個參展單位，參與兌換課程的佈老志工齊聚一堂分享，陳嘉興勉勵每位佈老志工持續投入陪伴關懷社區長者，活出生命的光彩，相約製作人生第二個寶盒。

(中時 )