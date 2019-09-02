邁入第12年的「2019搖滾台中」，9月7日、8日在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場；台中市政府新聞局邀請11個國家、66組優秀樂團參與演出，不僅較往年更具國際性；首次打造黑膠紀念專輯，收錄《搖滾台中組曲》，提供在地樂團發光發熱機會。

副市長楊瓊瓔說，今年「搖滾台中」以「承諾」為主題，首次錄製專屬活動的黑膠唱片，邀請中部在地樂團「農村武裝青年」、「主音樂團」、「海克力斯」、「消波塊」、「白噪音」、「灰色邊緣」等10多組樂團共同打造，收錄其中的《搖滾台中組曲》，盼「搖滾台中」成為全國音樂祭標竿，邁向全世界。

「搖滾台中不僅是活動，要更有意義，並作為標竿繼續搖滾下去！」新聞局長吳皇昇指出，搖滾台中邁入第12年，在既有基礎上，盼讓「搖滾台中」更具國際視野，並成為人才培育的搖籃，提供更多在地樂團發光發熱的機會。

「老諾樂團」主唱陳信宏表示，今年「搖滾台中」邀請各國重量級卡司共同表演，可說是音樂祭開跑以來，最具國際性的一次；為彰顯在地性，特別邀請許多台中在地樂團參與演出，感謝市府力挺在地樂團，讓年輕樂團有更多登場機會。

新聞局強調，為吸引更多各年齡層的觀眾，今年「搖滾台中」規畫五大活動區域，包括能量、衝擊、綠色及跳躍等四大舞台；此外，更首度新創「搖滾英雄─親子互動體驗區」，讓父母帶著孩子一起體驗爵士鼓，培養孩子對音樂的興趣，認識搖滾台中。

「搖滾台中」9月7日、8日中午12時到晚上10時在台中市圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，邀請多達66組樂團演出，除了「茄子蛋」、「八三夭」、「董事長樂團」、「麋先生」、「美秀集團」、「BOXING」、「血肉果汁機」等國內知名樂團等來自11個國家知名樂團演出；搭配文創市集、搖滾開跑講座、搖滾英雄親子體驗等有趣的周邊活動，帶給大家一場難忘的音樂祭。

(中時 )