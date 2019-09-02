9月2日，大陸外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者針對路透報導，所羅門群島本週可能將與台灣方面「斷交」，轉而與中國大陸建交。

耿爽回應，「對此我只能做原則性的回復。眾所周知世界上只有一個中國，中國政府願在一個中國原則基礎上同世界各國發展友好合作關係。」

(中時 )