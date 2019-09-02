所羅門群島將與台灣斷交？陸外交部：世上只有一個中國 17:432019/09/02 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月2日，大陸外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者針對路透報導，所羅門群島本週可能將與台灣方面「斷交」，轉而與中國大陸建交。 耿爽回應，「對此我只能做原則性的回復。眾所周知世界上只有一個中國，中國政府願在一個中國原則基礎上同世界各國發展友好合作關係。」 (中時 ) #中國 #一個中國 #外交部 #原則 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 白宮連署網站出現購買台灣提案 外交部：非賣品 12:012019/08/29 政治 北京接受教廷內定主教 外交部盼落實宗教自由 15:022019/08/29 政治 新南向政策「外交部小尖兵」 9月起開放報名 16:392019/08/29 政治 浮生繪影》外交部這一「章」 軟實力硬功夫 20:202019/08/30 生活 買格陵蘭不如買台灣 外交部直言非賣品 04:102019/08/30 政治要聞 至善中越地區小學閱讀計畫 獲外交部肯定 09:042019/08/30 生活 郭台銘指沙國允諾調降簽證費用 外交部：樂觀其成 14:222019/08/30 政治 韓國瑜10月訪美 吳釗燮：協助市政交流不涉選舉 20:532019/08/30 政治 配合國際制裁北韓 外交部籲國人勿違安理會決議 16:312019/08/31 政治 陸外交部：德國總理梅克爾6至7日赴中國訪問 16:382019/09/02 兩岸 兩岸熱門新聞 死心吧！美中關係已不可能回復至貿易戰前 - 兩岸 餡裡藏歪心思？港名餅少東挺示威遭陸電商下架 - 時政 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 - 兩岸 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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