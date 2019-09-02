全國首次辦理的大專校院羽球排名積分賽即將開打，專屬一般組大學生的個人排名積分賽，會在北、中、南區共舉辦4場分站賽，年終總決賽將以最高規格安排。

這項賽事以學校為單位報名，第一站於9月21至22日在台北市立大學辦理；第二站於10月19至20日在國立中山大學開打；第三站於11月2至3日在國立彰化師範大學進德校區舉辦；第四站於12月14至15日在長庚科技大學辦理，四站各組總積分12強進入年終總決賽，決賽於12月21至22日在內湖網球中心為爭奪全國大學羽球選手最高榮耀。

台灣美津濃為致力推廣大學羽球運動，投入125萬元等值商品於本次賽會，不論在服裝、比賽用球、器材及獎品等等，都投入非常大的支持，顯見對一般組賽事的重視程度，希望讓熱愛羽球運動的大學生能夠將羽球當成日常生活的一部分，更希望讓參與的學生們留下深刻美好回憶。

大專體總致力推廣國內大學各運動，長期推動體育運動，持續開展大學各運動種類競賽活動，期望藉由持續推動全民羽球運動，提升台灣參與羽球人口比率，讓大學羽球運動更為活絡。

(中時電子報)