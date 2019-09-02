桃園婦幼商品展連年吸引民眾熱情參與，今年將從6日起一連4天在巧克力共和國登場。（蔡依珍攝）

桃園婦幼商品展連年吸引民眾熱情參與，今年將從6日起一連4天在巧克力共和國登場。（蔡依珍攝）

桃園婦幼商品展連年吸引民眾熱情參與，今年將從6日起一連4天在巧克力共和國登場。（蔡依珍攝）

桃園婦幼商品展連年吸引民眾熱情參與，今年將從6日起一連4天在巧克力共和國登場。（蔡依珍攝）

2019桃園婦幼商品展6日起一連4天將在巧克力共和國登場，不但有寶寶爬行比賽、巧克力DIY、寶寶圈圈樂趣味競賽等互動遊戲，6大展區更網羅66家婦幼廠商提供超殺優惠，消費滿千還能抽65吋電視等大獎，每天還有滴雞精、成長奶等早鳥禮、排隊禮，歡迎孕媽咪、新手爸媽一起來搶便宜。

經濟發展局長郭裕信表示，婦幼商品展邁入第8屆，今年活動主打「幸福」、「溫馨」、「親子」，特別選在適合親子同歡的「巧克力共和國」觀光工廠舉辦，不但規畫2場momo見面會、寶寶爬行比賽、巧克力DIY、寶寶圈圈樂趣味競賽等節目，更打造成小型親子館，親子搶好康之餘，還可體驗館內各項遊樂設施，好買又好玩。

現場規畫6大展區，分別為萌寶貝名品區、孩童育樂天堂區、孕媽咪貼心健康區、俏媽咪美容時尚區、舒活調理美食區、公益區，總計招募66家廠商參展，除了有超殺獨家優惠、一元競標搶好康等活動，當日累積消費滿1000元，可現場即時試手氣，可望將價值2000元的限量福袋帶回家，此外還可獲得抽獎序號卡，活動結束後由市府公開抽獎，包括液晶電視、嬰兒車等大獎。

開幕式當天特別邀請金牌好店「新百王餐廳」主廚，現場料理示範美味又營養的「紅藜仙丹黃金雞湯」，讓孕媽咪、產婦除了月子餐外，偶而可以換個口味。活動詳情「桃園婦幼商品展」活動官網、FB粉絲團查詢。

(中時 )