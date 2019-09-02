由於北京市將在10月1日舉辦一系列活動慶祝中共建政70週年，天安門管委會網站今天發布消息：

天安門廣場於2019年9月7日18時至9月8日上午10時暫停對外開放（屆時，將根據廣場實際情況適時恢復對外開放）。請廣大遊客提前做好行程安排，敬請諒解與配合。

天安門地區管理委員會

2019年9月2日

(中時 )

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