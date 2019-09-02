遊客注意！9月7日18時至9月8日10時 天安門廣場暫停開放 17:432019/09/02 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天安門廣場。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於北京市將在10月1日舉辦一系列活動慶祝中共建政70週年，天安門管委會網站今天發布消息： 天安門廣場於2019年9月7日18時至9月8日上午10時暫停對外開放（屆時，將根據廣場實際情況適時恢復對外開放）。請廣大遊客提前做好行程安排，敬請諒解與配合。 天安門地區管理委員會 2019年9月2日 (中時 ) #天安門 #廣場 #開放 #遊客 #建政 #70週年 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚開放銀行 台新首發應用場景 04:102019/08/29 金融．稅務 陸十一將辦20年來最大閱兵式 新武器將亮相 10:512019/08/29 兩岸 《觀光股》六福村暑期遊客年增2成，徵萬聖節「鬼工作」 11:082019/08/29 財經 陸建政70年大閱兵 中央軍委：不針對任何國家地區 11:182019/08/29 兩岸 陸建政70週年遊行 國新辦：群眾涵蓋港澳台民眾 11:252019/08/29 兩岸 慶祝中共建政70年 王曉暉：將舉辦慶祝紀念活動 11:382019/08/29 兩岸 陸建政70週年大型閱兵 閱兵部隊由三部分組成 12:442019/08/29 兩岸 中共建政70週年 台灣民眾、藝術家將參與慶祝活動 19:582019/08/29 兩岸 中共建政70年 邀台人參與 04:092019/08/30 話題觀察 教宗不見了！受困電梯25分鐘 打火兄弟英勇救人 21:562019/09/01 國際 兩岸熱門新聞 死心吧！美中關係已不可能回復至貿易戰前 - 兩岸 餡裡藏歪心思？港名餅少東挺示威遭陸電商下架 - 時政 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 - 兩岸 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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