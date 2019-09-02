陽光基金會臉部平權代言人陳美麗，27歳時一場祝融，毀了「美麗」的容顏，經過50幾次的手術，容貌難以回復，世界也因此整個改變，但不願被命運擊倒的堅強意志，讓她重新站起來，並努力完成了大學、碩士學位，還榮獲大專優秀青年獎、身心障礙金鷹獎、國家總統教育獎、全球熱愛生命獎章等的肯定。新北市立圖書館「遇見真人圖書」系列，本月7日邀請陳美麗和大家分享浴火重生的心路歷程，勉勵所有學生熱愛生命。

陳美麗說，沒有經歷過的人大概無法想像所謂「面目全非」，除了忍受傷燙傷的痛苦，還要面對截然不同的自己。不服輸的她，選擇勇敢面對，成功重拾人生。

陳美麗以自身經驗幫助燒燙傷病友、身心障礙者、中輟生、甚至是獄友、更生人，並自願擔任「真人圖書館」館藏，希望透過燒燙傷後生命歷程的分享，讓社會大眾對燒燙傷者有更多的了解，同時鼓勵大家都能以正面積極的態度，為自己的人生努力，永不放棄。

為了鼓勵民眾多閱讀，新北市立圖書館特別推出「真人圖書館」，邀請到各個領域、不同生命經驗的「真人圖書」，透過用聊天對話的方式閱讀，讓民眾接觸到平常不會接觸的人，透過「借」一個活生生的人交談，獲得更多的見識。

新北市圖目前已累積70多位「真人圖書」，有劇場演員、恐龍化石專家、六冠王演說家、建築師等，活動相關資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）或電洽（02）29537868。

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