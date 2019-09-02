台灣虎航往年的攝影比賽皆廣受好評，今年繼續舉辦攝影比賽，號召各路攝影好手參與，透過自己的鏡頭記錄各地美麗的風景及旅行中美好的瞬間，獲選的作品除將作為台灣虎航2020年機內雜誌《tigertales》的封面外，還可獲得免費來回機票乙張。

台灣虎航表示，自2016年起首次舉辦攝影比賽至今，每年皆可募集餘百組的參賽作品，藉由每位參賽者鏡頭下的作品，就算是同一時間、同一地點，每個人的「視界」也都不盡相同。更有意義的是，這些入選作品最後實際化為機內雜誌《tigertales》的封面，可讓更多旅客發現該處風景的另一個面貌及背後獨特的旅行故事。

今年舉辦的第四屆攝影比賽，作品的拍攝地點須為台灣虎航目前有飛航的航點或鄰近城市；包括，台灣、澳門、大邱、濟州島、釜山、函館、旭川、花卷、仙台、東京、茨城、名古屋、小松、大阪、岡山、福岡、佐賀、沖繩、曼谷及宿霧、巴拉望、長灘島等地區，主題可以為季節、地標、節慶或其它題材的作品，拍攝的時間不限。

報名期間為即日起至2019年11月1日晚間23:59止，每位參賽者最多可投稿4次，有興趣的民眾，可下載攝影比賽的說明書及報名表，填妥後連同作品一起投遞至[email protected]即可完成報名。本次競賽將選出六名優勝的作品，得獎者將於11月20日公布於台灣虎航官方粉絲頁。

(中時 )