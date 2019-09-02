美國喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）於美國時間1日驚傳發生嚴重車禍，背部受重傷後送醫急救。根據《好萊塢報導》，公路警察表示，凱文並非駕駛者，由男性友人駕駛復古經典車款 1970 Plymouth Barracuda，車輛行經加州高速公路時，突然失控衝出道路堤欄並滾進溝裡。

開車者和另名同車女子都被困在車內，凱文嘗試走到車外求救，但他和駕駛者的背部都受到嚴重傷害，被送往鄰近醫院，女子則只有輕傷，並未前往醫院。警方未偵測出酒駕。不過凱文7月才在IG放上復古愛車照片，顯示為自己的40歲生日禮物，沒想到如今卻傳出車毀人傷的事故。

凱文本身也是「愛車人士」，今年客串演出《玩命關頭：特別行動》，日前才被外媒報導有機會成為該系列番外第二集《玩命關頭：特別行動2》主演之一，現在卻發生重大車禍。他今年更是禍不單行，原被選為奧斯卡頒獎典禮主持人，卻因過去言論涉及侮辱LGBT族群而被砲轟不適任，最後選擇辭去主持人崗位。

(中時 )