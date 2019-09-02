因原有建築較為老舊，廟方計畫籌建新的藝文展覽館，可收藏更多文物及創作，並提供更寬敞的展演空間。（莊曜聰攝）

鯤瀛文化藝術館目前正展出「閒遊藝林─李國殿書法篆刻攝影展」。(莊曜聰攝)

台南北門南鯤鯓代天府是台灣少數設有藝文展館的廟宇，在保存宗教信仰的同時也推廣藝術文化，每年新春及五府千歲進香期都會辦理宗教藝文活動，包含書畫大師創作展及兩岸交流紀念等等，信眾進香還能感受文青風，由於收藏作品及文物數量眾多，廟方正規畫新建展覽館，不僅呈現新風貌，也將成為濱海地區藝文重要據點。

南鯤鯓代天府是國定古蹟，建廟已有300多年歷史，廟地幅員遼闊，除了供奉的神祗外，廟方也陸續興建仿古園林大鯤園及文史館、凌霄寶殿等建物，更從2011年開始，利用原有場址設立鯤瀛文化藝術館，定期舉辦各項藝文展覽。

總幹事侯賢遜指出，2011年的百家百畫作品展，當初邀集國內百位畫家創作百幅作品，所有作品127幅全捐給廟方典藏，加上近年來收藏的畫作、對聯、書籍等文物已近500件，為妥善保存作品，而原有的鯤瀛文化藝術館建物稍嫌老舊，空間亦不足，因此有新建展覽館計畫。

侯賢遜說，廟方把原有的攤販區老舊拆除，在周邊重建美食街，在原地將規畫興建3層樓的展覽館，占地逾500坪，2、3樓有會議室、收藏室及半開放展覽空間，1樓則安排展覽及演出空間，不只維持廟方定期的展覽需求，也可開放外界更多型態的展演形式，讓寺廟除了傳承信仰，也能肩負傳承文化的功能，希望能在數年內完成，預估需投入近億元資金。

在新建物完工前，相關展覽仍在原場地持續展出，目前正展出「閒遊藝林─李國殿書法篆刻攝影展」，李國殿精通書法、篆刻、攝影，作品多次入選全台美展，曾於台北、新北市、台中、高雄、台南、屏東等縣市文化中心展出，也在南鯤鯓擔任祕書一職。

(中時 )