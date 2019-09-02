總統蔡英文近日表示明年度國家預算是22年來首達財政收支平衡。立法院國民黨團今(2)日抨擊，蔡英文對國人誇大國家財政紀律，隱藏了前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債高達2,032億元，與過去根本沒有減少，企圖粉飾太平，國民黨團將在第8會期嚴格監督國家財政預算內容，不排將依據《財政紀律法》第17條規定，移請監察院調查懲處。

總召曾銘宗指出，根據財政部統計資料，檢視蔡政府是否遵守財政紀律，統計到2019年7月為止，中央政府負債5兆5,009億元、地方政府負債9,115億元，合計負債高達6兆4124億元。蔡政府全力推動8900億元的前瞻基礎建設，將會讓政府未來舉債餘額不斷向上攀高，甚至有讓地方政府財政破產之虞。

曾銘宗說，地方政府未來舉債額度到今年8月底為止，僅有7,325億元，減除幾乎沒有前瞻基礎建設預算的台北市舉債額度後，21縣市未來舉債額度僅有4,754億元，前瞻基礎建設未來配合款達4,127億元，到了2025年地方舉債剩餘額度僅有627億元，這也顯示當前瞻基礎建設執行結束後，絕大多數的縣市將面臨破產狀況。萬一地方政府發生災變，將無錢因應救災，蔡政府所謂最佳財政紀律，根本是謊話連篇。

曾銘宗表示，國民黨團不認同蔡政府這種粉飾太平的說法，將在立法院強力監督蔡政府的財政紀律；假設蔡政府持續擴大財政缺口，不排除依據《財政紀律法》第17條規定，移請監察院調查。

藍委賴士葆質疑，地方政府未來僅剩下627億元的舉債額度，難道就是最好的財政紀律？呼籲審計長被提名人陳瑞敏，面對蔡政府如此粉飾太平、鬼話連篇的財政紀律的態度是甚麼？是否同意總統府將審計部公布前瞻執行率只有6成，硬拗為9成的說法？國民黨團將審視陳瑞敏立場是否公正、超然，來決定是否投下同意票。

(工商 )