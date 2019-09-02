8月30日，歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼在歐盟非正式外長會後的記者會上稱，「過去數個小時香港發生的情況令人極為擔憂」，希望香港當局尊重自由集會、表達與和平示威的權利。歐盟將與成員國一道，努力促使香港形勢不要繼續「向錯誤的方向發展」，保護歐盟及其公民在港利益。大陸外交部盼歐方明辨是非，理解支持特區政府。

大陸外交部發言人耿爽今天主持例行記者會。有記者就歐盟方面涉港問題的最新表態提問。對此，耿爽表示，當前在香港發生的遊行示威活動已經完全超出了集會遊行示威自由的範疇，已經演化為極端的暴力行動，嚴重挑戰了香港的法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線。

耿爽表示，如此嚴重的暴力違法罪行如果發生在歐洲，相信任何一個歐洲國家都不會坐視不管。大陸希望歐方能夠明辨是非，理解和支持香港特區政府依法止暴制亂，維護香港的法治和繁榮穩定。

(中時 )